В Турции 53 человека погибли при землетрясении

CentralAsia (CA) - В нескольких городах Турции разрушены здания в результате землетрясения силой 7,4 балла, произошедшего утром, есть погибшие и пострадавшие, передает газета Yeni Şafak:

в городе Диярбакыр в районе Енишехир обрушилось восьмиэтажное здание, погибли 6 человек, еще 70 пострадали;

в Малатье разрушено 130 зданий, более 100 человек пострадали;

два многоэтажных дома рухнули в Адане, пятерых пострадавших вытащили из разрушенных зданий и доставили в больницу;

в Шанлыурфе обрушились 16 зданий, погибли 17 человек;

в Османии обрушились 34 здания, погибли не меньше 7 человек.

Позже губернатор Малатьи Хулуси Шахин сообщил, что число погибших выросло до 23 человек, пострадавших — до 420 человек, 140 зданий разрушены.

Таким образом, по предварительным данным, всего в стране погибли по меньшей мере 53 человека.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в нескольких регионах страны объявлен самый высокий уровень тревоги. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, толчки землетрясения ощущались «во многих уголках страны».

Кроме Турции, толчки землетрясения также почувствовали жители Сирии и Ливана, передает TRT. В сирийском городе Хама (находится в 150 км от границы с Турцией) обрушился восьмиэтажный дом, сообщает корреспондент Sana.

Землетрясение силой 7,4 балла произошло в городе Пазарджык в провинции Кахраманмараш, следует из данных турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (Disaster and Emergency Management Authority, AFAD). Согласно данным ведомства, землетрясение произошло в 4:17 на глубине в 7 км.

Позже AFAD зафиксировало еще несколько толчков разной магнитуды (максимально 6,5) в таких городах, как Газиантеп, Малатья, Диярбакыр и т.д. Всего, по данным AFAD, после землетрясения произошло еще 32 толчка.

Также землетрясение ощущалось во многих крупных городах Турции, в том числе в Анкаре, Газиантепе, Невшехире, Кайсери, Адане и Хатае, пишет CNN Turk.