В Сирии 42 человека погибли в результате землетрясения

CentralAsia (CA) - Во время землетрясения в Сирии погибли 42 человека, еще 200 ранены, сообщил помощник министра здравоохранения страны Ахмед Дамирия корреспонденту SANA.

«42 человека погибли и 200 получили ранения в Алеппо, Хаме и Латакии в результате землетрясения. Эти цифры ещё не окончательные», — сказано в сообщении.

Алеппо находится на севере страны, вблизи границы с Турцией. Хама — на 120 км к югу от Алеппо. Латакия располагается на берегу Средиземного моря примерно в 150 км от Алеппо.

В других прибрежных городах Сирии также рассказали о последствиях землетрясения. В Баянисе (регион Тартус, около 40 км от Латакии) власти сообщили агентству о незначительных разрушениях, 17 человек с легкими травмами попали в больницы. В расположенном рядом городе Джабле власти также заявили об обрушении нескольких зданий.

Землетрясение также затронуло соседнюю Турцию. Там сообщили о 53 погибших.