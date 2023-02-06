Число погибших при землетрясении в Турции достигло 76

CentralAsia (CA) - В Турции в результате землетрясения силой 7,4 балла в юго-восточных провинциях погибли 76 человек, пострадали 440, сообщает TRT со ссылкой на информацию Управления по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 06:30 (по местному времени) 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях», — назвали подробности специалисты. Мощный толчок силой 7,4 балла, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше, произошел утром 6 февраля.

Практически сразу власти заявили о многочисленных разрушенных зданиях. Глава МВД страны Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в нескольких регионах.

Толчки также почувствовали в соседних государствах — Сирии, Ливане. На севере Сирии остановлено железнодорожное сообщение. Несколько зданий обрушилось в районе города Алеппо, а также в пригороде Латакии. Также сообщаются о погибших и пострадавших.