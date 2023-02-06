Число жертв землетрясения в Турции и Сирии приблизилось к 200

CentralAsia (CA) - Число жертв землетрясения, которое произошло на территории Турции и Сирии, приблизилось к 200 жителям. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В Турции, по предварительным данным, в результате землетрясения силой 7,4 балла погибли не менее 76 человек в семи провинциях. В Сирии в общей сложности погибли еще не менее 119 человек.

Данные о погибших в Сирии АР приводит со ссылкой на Минздрав, который сообщил о 99 жертвах землетрясения на территориях, подконтрольных правительству. Еще 20 человек погибли на территориях, которые контролируют повстанцы.

Таким образом, АР насчитало пока всего 195 погибших. В Турции травмы получили 440 человек. В Сирии - 334.

Землетрясение силой 7,4 балла произошло утром в понедельник на юге Турции и сопровождалось мощными афтершоками. По данным Геологической службы США, эпицентр первого толчка находился на глубине 18 км примерно в 33 км от города Газиантепа, в 26 км от города Нурдаги и в 90 км от границы Сирии, земные колебания ощущались даже в Египте.

В Турции в девяти провинциях землетрясение разрушило дома. Пострадали в том числе провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Диярбакыр, Малатья и Адана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в твиттере, что в пострадавшие регионы уже направлены спасатели. Он выразил надежду, что стране удастся пережить это бедствие с минимальными потерями и как можно быстрее.