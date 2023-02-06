Бейонсе, Кендрик Ламар, Адель. В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии Grammy

CentralAsia (CA) - 65-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» прошла 5 февраля в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США).

«Грэмми» (англ. Grammy) — музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS)

На премии были отмечены лучшие записи, композиции и исполнители за год, охватывающий период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Номинации были объявлены 15 ноября 2022 года. Южноафриканский комик Тревор Ноа, который вел 63-ю и 64-ю церемонии, вернулся в качестве ведущего в третий раз.

Больше всех номинаций получили Бейонсе (9), Кендрик Ламар (8), Адель (7) и Брэнди Карлайл (7).

Список лауреатов Grammy:

Запись года: «About Damn Time» — Лиззо

Альбом года: Harry’s House — Гарри Стайлз

Песня года: «Just Like That» Бонни Рэйтт, авторы (Рэйтт)

Продюсер года: Фаррелл Уильямс

Лучший новый исполнитель: Самара Джой

Лучшее сольное поп-исполнение: «Easy on Me» — Адель

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: «Unholy» — Сэм Смит и Ким Петрас

Лучший вокальный поп-альбом: Harry’s House — Гарри Стайлз

Лучшее рок-исполнение: «Broken Horses» — Брэнди Карлайл

Лучшая песня в стиле рок: «Broken Horses»Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, авторы (Брэнди Карлайл)

Лучший рок-альбом: Patient Number 9 — Оззи Осборн

Лучшая R&B-песня: «Hrs & Hrs» — Muni Long

Лучший урбан-альбом: Gemini Rights — Стив Лейси

Лучший R&B-альбом: Black Radio III — Роберт Гласпер

Лучшее рэп-исполнение: «The Heart Part 5» — Кендрик Ламар

Лучшее песенное-/рэп исполнение: «Wait for U» — Фьючер при участии Дрейка и Tems

Лучшая рэп-песня: «The Heart Part 5»Jake Kosich, Johnny Kosich, Кендрик Ламар и Matt Schaeffer, авторы (Кендрик Ламар)

Лучший рэп-альбом: Mr. Morale & The Big Steppers — Кендрик Ламар

Лучшая танцевальная запись: «Break My Soul» — Бейонсе

Лучший танцевальный/электронный альбом: Renaissance — Бейонсе

Лучший альтернативный альбом: Wet Leg — Wet Leg

Лучшее сольное кантри-исполнение: «Live Forever» — Вилли Нельсон

Лучшая кантри-песня: «'Til You Can’t»Matt Rogers & Ben Stennis, авторы (Cody Johnson)

Премия «Грэмми» за лучший нью-эйдж-альбом: Mystic Mirror — White Sun

Лучшая сольная джазовая импровизация: «Endangered Species» — Шортер Уэйн & Leo Genovese

Лучший джазовый вокальный альбом: Linger Awhile — Samara Joy

Лучший латино-поп-альбом: Pasieros — Рубен Блейдс и Boca Livre

Лучший латино-рок/альтернативный альбом: MOTOMAMI — Розалия

Лучший альбом этнической музыки: Sakura — Masa Takumi

Лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком для визуальных медиа: Encanto — Various Artists (мультфильм «Энканто»)

Продюсер года, неклассический: Джек Антонофф:

«All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) (From The Vault)» (Тейлор Свифт)

Dance Fever (Florence + The Machine)

«I Still Believe» (Дайана Росс)

Миньоны: Грювитация (саундтрек)

«Part of the Band» (The 1975)

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