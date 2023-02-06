Бейонсе, Кендрик Ламар, Адель. В Лос-Анджелесе названы лауреаты премии Grammy

- Азия и мир, общество
- 12:02, 06 февраля 2023
- Просмотров: 251
CentralAsia (CA) - 65-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» прошла 5 февраля в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США).
- «Грэмми» (англ. Grammy) — музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS)
На премии были отмечены лучшие записи, композиции и исполнители за год, охватывающий период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.
Номинации были объявлены 15 ноября 2022 года. Южноафриканский комик Тревор Ноа, который вел 63-ю и 64-ю церемонии, вернулся в качестве ведущего в третий раз.
Больше всех номинаций получили Бейонсе (9), Кендрик Ламар (8), Адель (7) и Брэнди Карлайл (7).
Список лауреатов Grammy:
Запись года: «About Damn Time» — Лиззо
Альбом года: Harry’s House — Гарри Стайлз
Песня года: «Just Like That» Бонни Рэйтт, авторы (Рэйтт)
Продюсер года: Фаррелл Уильямс
Лучший новый исполнитель: Самара Джой
Лучшее сольное поп-исполнение: «Easy on Me» — Адель
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: «Unholy» — Сэм Смит и Ким Петрас
Лучший вокальный поп-альбом: Harry’s House — Гарри Стайлз
Лучшее рок-исполнение: «Broken Horses» — Брэнди Карлайл
Лучшая песня в стиле рок: «Broken Horses»Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, авторы (Брэнди Карлайл)
Лучший рок-альбом: Patient Number 9 — Оззи Осборн
Лучшая R&B-песня: «Hrs & Hrs» — Muni Long
Лучший урбан-альбом: Gemini Rights — Стив Лейси
Лучший R&B-альбом: Black Radio III — Роберт Гласпер
Лучшее рэп-исполнение: «The Heart Part 5» — Кендрик Ламар
Лучшее песенное-/рэп исполнение: «Wait for U» — Фьючер при участии Дрейка и Tems
Лучшая рэп-песня: «The Heart Part 5»Jake Kosich, Johnny Kosich, Кендрик Ламар и Matt Schaeffer, авторы (Кендрик Ламар)
Лучший рэп-альбом: Mr. Morale & The Big Steppers — Кендрик Ламар
Лучшая танцевальная запись: «Break My Soul» — Бейонсе
Лучший танцевальный/электронный альбом: Renaissance — Бейонсе
Лучший альтернативный альбом: Wet Leg — Wet Leg
Лучшее сольное кантри-исполнение: «Live Forever» — Вилли Нельсон
Лучшая кантри-песня: «'Til You Can’t»Matt Rogers & Ben Stennis, авторы (Cody Johnson)
Премия «Грэмми» за лучший нью-эйдж-альбом: Mystic Mirror — White Sun
Лучшая сольная джазовая импровизация: «Endangered Species» — Шортер Уэйн & Leo Genovese
Лучший джазовый вокальный альбом: Linger Awhile — Samara Joy
Лучший латино-поп-альбом: Pasieros — Рубен Блейдс и Boca Livre
Лучший латино-рок/альтернативный альбом: MOTOMAMI — Розалия
Лучший альбом этнической музыки: Sakura — Masa Takumi
Лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком для визуальных медиа: Encanto — Various Artists (мультфильм «Энканто»)
Продюсер года, неклассический: Джек Антонофф:
- «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) (From The Vault)» (Тейлор Свифт)
- Dance Fever (Florence + The Machine)
- «I Still Believe» (Дайана Росс)
- Миньоны: Грювитация (саундтрек)
- «Part of the Band» (The 1975)