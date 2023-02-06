В Турции в результате землетрясения взорвался газопровод. Видео

CentralAsia (CA) - В селе Топбогазы Кириханского района провинции Хатай на юге Турции взорвался газопровод. Пожар вспыхнул в двух местах, сообщает агентство Ihlas. Взрыв произошел в результате землетрясения на юго-востоке Турции.

Ihlas опубликовал видео, на котором изображен крупный пожар в двух местах. Между двумя очагами возгорания около 3 км. Представители турецкой компании Botas, сообщает агентство, занимаются вопросом.

Турецкая провинция Хатая расположена примерно в 149 км от Кахраманмараша, где в 04:17 произошло землетрясение силой 7,4 балла. Подземные толчки ощущались в нескольких соседних провинциях и привели к разрушениям. В центре и районах Хатая разрушены несколько зданий, многие повреждены.

По последним данным, в Турции погибли более 76 человек.