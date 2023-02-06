Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 237

CentralAsia (CA) - Более 200 человек погибли и свыше 600 пострадали в результате землетрясения в северной части Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на Минздрав страны.

«Число погибших в результате землетрясения возросло до 237 погибших и 639 раненых, большинство из них в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе», — сказано в сообщении.

Перечисленные города находятся на севере Сирии, Тартус и Латакия — на берегу Средиземного моря. Эта часть страны граничит с Турцией, где, по данным сирийского Национального сейсмологического центра, находился эпицентр толчков (в районе Искендеруна на юге страны). По данным центра, их сила составила 7,7 баллов.

Президент Башар Асад созвал экстренное заседание Совета министров для оценки ущерба от стихийного бедствия.

Власти Турции сообщали, что магнитуда землетрясения составила 7,4, а эпицентр находился севернее Искендеруна, в Кахраманмараше. Власти страны сообщали о 76 жертвах и 440 пострадавших.