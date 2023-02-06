В Монголии запущена программа Фонда развития женщин-предпринимателей

CentralAsia (MNG) - По инициативе министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, «Программа финансирования цифровых решений для ускорения восстановления и роста женского предпринимательства», поддержанная Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) и Восстановление женского предпринимательства Fund, впервые планируется реализовать в Монголии.

В связи с этой программой финансирования Международная женская торгово-промышленная федерация (IWFCI) в Монголии провела пресс-конференцию 3 февраля 2023 года. В рамках программы 3-4 успешных кандидата или команды получат 200 миллионов тугриков. Другими словами, лучшие проектные предложения с инновационными цифровыми решениями, представленные заявителями или компаниями, будут отобраны и получат право на получение до 10 тысяч долларов США в качестве софинансирования. Однако финансирование будет варьироваться в зависимости от типа решения, масштаба и суммы требуемых инвестиций.

Байгаль Очхуу, президент IWFCI Mongolia, сказала: «Предприятия, направляющие свои проектные предложения в эту программу, не обязаны возглавляться женщинами или иметь сотрудников-женщин. Однако они должны предлагать цифровые решения для поддержки женских предприятий, пострадавших от COVID-19, а также для удовлетворения их финансовых и других бизнес-требований». IWFCI является некоммерческой, неправительственной, членской организацией. Она была создана с целью поддержки женщин, вступающих в бизнес и развития торговли по всему миру, в 1992 году в Мельбурне, Австралия, а IWFCI Mongolia была основана в 2017 году. В качестве организатора программы IWFCI Mongolia начнет прием заявок 6 февраля 2023 года.

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