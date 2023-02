Землетрясение в Турции разрушило внесенную в список ЮНЕСКО крепость. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилась в результате землетрясения, сообщила местная газета Yeni Safak. Издание опубликовало видео, на котором видно, что часть стен обвалилась. Удастся ли его восстановить, пока неизвестно.

Крепость Газиантепа была впервые построена еще в Хеттском царстве. Во II – III веках ее перестроили и расширили римляне. Затем ее достраивали уже во времена византийского императора Юстиниана между 527 и 565 годов. Окончательный вид замок принял в 2000 году и использовался в качестве панорамного музея, посвященного обороне города от французских войск после падения Османской империи.

Historical Gaziantep Castle's east, south and southeast bastions collapse, leaving debris scattered on the road after major 7.4-magnitude earthquake struck Türkiye's southeasthttps://t.co/5j2soYI6hC pic.twitter.com/1n6whCr2gY