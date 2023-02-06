Землетрясение в Турции разрушило внесенную в список ЮНЕСКО крепость. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилась в результате землетрясения, сообщила местная газета Yeni Safak. Издание опубликовало видео, на котором видно, что часть стен обвалилась. Удастся ли его восстановить, пока неизвестно.

Крепость Газиантепа была впервые построена еще в Хеттском царстве. Во II – III веках ее перестроили и расширили римляне. Затем ее достраивали уже во времена византийского императора Юстиниана между 527 и 565 годов. Окончательный вид замок принял в 2000 году и использовался в качестве панорамного музея, посвященного обороне города от французских войск после падения Османской империи.

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Historical Gaziantep Castle's east, south and southeast bastions collapse, leaving debris scattered on the road after major 7.4-magnitude earthquake struck Türkiye's southeasthttps://t.co/5j2soYI6hC pic.twitter.com/1n6whCr2gY — DAILY SABAH (@DailySabah) February 6, 2023

Сегодня, 6 февраля, ночью землетрясение силой 7,4 балла произошло возле города Газиантеп на юге Турции. Подземные толчки ощущались в том числе в Анкаре и Анталье. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией.