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Землетрясение в Турции разрушило внесенную в список ЮНЕСКО крепость. Видео, фото

CentralAsia (CA) -  Историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилась в результате землетрясения, сообщила местная газета Yeni Safak. Издание опубликовало видео, на котором видно, что часть стен обвалилась. Удастся ли его восстановить, пока неизвестно.

Крепость Газиантепа была впервые построена еще в Хеттском царстве. Во II – III веках ее перестроили и расширили римляне. Затем ее достраивали уже во времена византийского императора Юстиниана между 527 и 565 годов. Окончательный вид замок принял в 2000 году и использовался в качестве панорамного музея, посвященного обороне города от французских войск после падения Османской империи.

Сегодня, 6 февраля, ночью землетрясение силой 7,4 балла произошло возле города Газиантеп на юге Турции. Подземные толчки ощущались в том числе в Анкаре и Анталье. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией.

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