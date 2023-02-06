Власти Турции сообщили о 284 погибших в результате землетрясения

- Азия и мир, происшествия
- 14:20, 06 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - В результате землетрясения в юго-восточной части Турции погибли 284 человека, более 2,3 тыс. ранены, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).
Вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил гибель 284 человек и сообщил, что в зону землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш направили 102 мобильные базовые станции.
Землетрясение силой 7,4 балла произошло в 4:17 по местному времени 6 февраля в районе Кахраманмараш. После этого AFAD зафиксировало еще 78 толчков, самый сильный — силой 6,6 баллов.
Управление указывает, что жертвы есть в десяти городах: больше всего — в находящемся к югу от эпицентра Газиантепе (80), в самом Кахраманмараше — 70 погибших. Также много жертв — в городе Малатье (47), он находится севернее указанных выше городов.
Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.
В сирийском Минздраве сообщили, что число жертв землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус выросло до 237 человек. По информации министерства, как минимум 639 человек получили ранения из-за последствий подземных толчков.