Власти Турции сообщили о 284 погибших в результате землетрясения

CentralAsia (CA) - В результате землетрясения в юго-восточной части Турции погибли 284 человека, более 2,3 тыс. ранены, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

Вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил гибель 284 человек и сообщил, что в зону землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш направили 102 мобильные базовые станции.

Землетрясение силой 7,4 балла произошло в 4:17 по местному времени 6 февраля в районе Кахраманмараш. После этого AFAD зафиксировало еще 78 толчков, самый сильный — силой 6,6 баллов.

Управление указывает, что жертвы есть в десяти городах: больше всего — в находящемся к югу от эпицентра Газиантепе (80), в самом Кахраманмараше — 70 погибших. Также много жертв — в городе Малатье (47), он находится севернее указанных выше городов.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.

В сирийском Минздраве сообщили, что число жертв землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус выросло до 237 человек. По информации министерства, как минимум 639 человек получили ранения из-за последствий подземных толчков.