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Посол Ганболд Дамбажав приступает к своим дипломатическим функциям в Шри-Ланке

CentralAsia (MNG) -  По совместительству посол-нерезидент Монголии Ганболд Дамбажав в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка 3 февраля 2023 года вручил верительную грамоту президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ранилу Викремесингхе.

Посол Ганболд Дамбажав передал приветствие и письмо президента Монголии Хурэлсух Ухнаа, направленные по случаю 75-летия Независимости Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. Кроме того, посол Д. Ганболд заявил, что приложит согласованные усилия для развития сотрудничества между нашими двумя странами, особенно сотрудничества в сфере туризма.

Подчеркнув важность дальнейшего расширения отношений и сотрудничества между двумя странами в экономическом плане, Президент Ранил Викремесингхе поздравил посла Ганболда Дамбажава с назначением и пожелал ему успехов в его будущих начинаниях.

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