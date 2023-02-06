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Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации. Они зарегистрированы на сайте Рады.

Тексты документов еще не обнародованы. На какой срок предлагается продлить военное положение, неизвестно. Последний раз военное положение и всеобщая мобилизация продлевались на три месяца, до 19 февраля 2023 года.

Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию сроком 90 дней 24 февраля 2022 года, в день начала «специальной военной операции». Затем действие военного положения и всеобщей мобилизации продлевали на 30 или 90 дней.

Согласно украинскому законодательству, военное положение предусматривает комендантский час, ограничение на передвижение, запрет военнообязанным менять место жительства, ограничение работы средств связи и интернета.

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