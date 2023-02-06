Монгольская компания Petro Matad привлекла $6 млн на дисконтном размещении

CentralAsia (MNG) - Монгольская геологоразведочная и добывающая компания Petro Matad в пятницу подешевела после привлечения $6 млн в ходе дисконтного размещения и подписки.

Компания, торгующаяся на AIM, объявила о размещении в четверг. Она заявила, что направит вырученные средства на бурение разведочной скважины на участке Velociraptor, оценку и подписание новых контрактов о разделе продукции (PSC) в Монголии, разработку проектов в области возобновляемых источников энергии и покрытие лицензионных, общих и административных расходов и накладных расходов.

В пятницу Petro Matad заявила, что привлекла 6 млн долларов за счет размещения чуть более 195,1 млн акций по цене 2,5 пенса каждая.

Главный исполнительный директор Майк Бак сказал: «Это увеличение капитала позволит Petro Matad продвинуться вперед по трем направлениям в дополнение к разработке месторождения Heron, где мы уже полностью профинансированы для запуска производства, намеченного на этот год.

«Вырученные средства позволят нам протестировать недорогую перспективную разведку Velociraptor с высокой отдачей, успех которой будет иметь решающее значение как для компании, так и для Монголии. согласования на месте.

«Мы также оценим новые площади, предложенные для лицензирования правительством Монголии в ходе тендера 2022/23 года на разведку традиционных углеводородов, с целью участия в торгах на новые PSC».

В 13:30 по GMT акции упали на 30% до 2,85 пункта.

источник: Sharecast

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения