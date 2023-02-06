Монголия: «Репортеры без границ» одобряют вето президента на опасный законопроект о социальных сетях

CentralAsia (MNG) - «Репортеры без границ» (RSF) одобряют вето президента Монголии на законопроект о социальных сетях, который представляет собой потенциальную угрозу для журналистики и права общественности на информацию, и призывает парламент не преодолевать это вето.

«Мы приветствуем решение президента Монголии наложить вето на законопроект о социальных сетях, который позволит правительству произвольно удалять содержимое социальных сетей, включая фактическую информацию, размещенную репортерами, под расплывчатыми предлогами защиты «национального единства» и «государственной тайны». законодателям следует воздержаться от преодоления вето, а вместо этого потратить время на то, чтобы переписать законопроект, чтобы он лучше уважал журналистику и право общественности на информацию», — написал Седрик Альвиани, руководитель бюро RSF в Восточной Азии.

27 января 2023 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа наложил вето на законопроект о социальных сетях, принятый законодателями ранее в этом месяце, всего через 48 часов после того, как он был обнародован, что сделало его самым быстрым решением, когда-либо принятым парламентом Монголии, и не допускало никаких публичных дебаты по этому вопросу. Парламент все еще может преодолеть вето, если он соберет две трети голосов на предстоящей внеочередной сессии, запланированной на этот месяц.

Законопроект о социальных сетях, который, в частности, включает меры против разжигания ненависти, жестокого обращения с детьми, незаконного оборота наркотиков и онлайн-мошенничества, также позволяет правительству требовать от интернет-провайдеров «приостановить или удалить учетные записи» и «сократить распространение информации» контента, который считается вредным. к «национальному единству» и разглашению «государственной и служебной тайны». Этот законопроект, наделяя государственный орган, а не судебный или независимый орган, такими полномочиями, давал бы политическим властям возможность принимать произвольные и политически мотивированные решения, давая власти подвергают цензуре любой онлайн-контент, который им не нравится.

Хотя Монголия в целом соблюдает принципы свободы прессы и плюрализма СМИ, ее медийная среда страдает от конфликтов интересов, которые препятствуют редакционной независимости. В 2017 году, за несколько недель до президентских выборов, монгольские телеканалы заменили свои обычные программы пустыми экранами в знак протеста против планов ужесточения наказаний за клевету, которые, как они опасались, заставят журналистов прибегнуть к самоцензуре.

В 2021 году Монголия была официально приглашена присоединиться к 50 странам, которые уже поддержали Международное партнерство за информацию и демократию, процесс, первоначально инициированный RSF, направленный на реализацию демократических гарантий в информационно-коммуникационном пространстве.

Монголия заняла 90-е место из 180 в Мировом индексе свободы прессы 2022 года.

источник: RSF

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