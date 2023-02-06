Маск выразил готовность отправить Starlink в Турцию для помощи после землетрясения

- Азия и мир, общество
- 15:38, 06 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Миллиардер Илон Маск заявил, что готов отправить терминалы спутникового интернета Starlink в Турцию, если они потребуются при ликвидации последствий землетрясения.
«Работа Starlink пока не одобрена турецким правительством. SpaceX может отправить [терминалы] сразу после получения разрешения», — написал предприниматель в Twitter. Так он ответил на вопрос турецкого исследователя Мехмета Эмин Адина, возможно ли передать Starlink для помощи Турции.
Землетрясение силой 7,4 балла произошло в городе Пазарджык в провинции Кахраманмараш в центральной Турции. По состоянию на 6:30 было зафиксировано 42 афтершока, самый сильный из которых силой 6,6 баллов. В городах обрушились здания, спасатели работают над извлечением людей из-под обломков.