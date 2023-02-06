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Азербайджан заявил об отправке в Турцию группы из 370 спасателей
В Диярбакыре к северо-востоку от Газиантепа под завалами рухнувших зданий ищут выживших
В Диярбакыре к северо-востоку от Газиантепа под завалами рухнувших зданий ищут выживших

CentralAsia (CA) -  Азербайджан отправит в Турцию группу из 370 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МЧС.

В ведомстве уточнили, что направят своих сотрудников в Турцию для помощи в поисково-спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла (по данным турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями). Оно привело к разрушениям в 10 турецких городах, а также соседней Сирии, погибли более 500 человек. В Турции сообщили о 284 погибших, в Сирии — о 237.

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