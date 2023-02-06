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В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 1200 человек
Руины рухнувшего здания в Малатье на юго-востоке Турции
Руины рухнувшего здания в Малатье на юго-востоке Турции

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 912 человек, ранены 5385, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, это было крупнейшее землетрясение в стране с 1939 года, передает Hurriyet.

В Сирии число жертв увеличилось до 326 человек, пострадали более 1 тыс., рассказали в местном Минздраве.

Эрдоган выступил с обращением из центра управления, созданного для координации спасательных работ. Он рассказал, что в результате землетрясения обрушились 2818 зданий. Удалось спасти 2470 человек. Анкара уже получила предложения по оказанию помощи от более 45 стран, в том числе от России, Казахстана, Азербайджана и стран Евросоюза.

Землетрясение силой 7,4 балла произошло утром в понедельник на юге Турции и сопровождалось мощными афтершоками. По данным Геологической службы США, эпицентр первого толчка находился на глубине 18 км примерно в 33 км от города Газиантепа, в 26 км от города Нурдаги и в 90 км от границы Сирии, земные колебания ощущались даже в Египте.

В Турции в девяти провинциях землетрясение разрушило дома. Пострадали, в том числе, провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Диярбакыр, Малатья и Адана.

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