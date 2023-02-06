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В Турции и Сирии произошло новое землетрясение силой 7,7 балла
Последствия землетрясения в сирийском Джандарисе.
Последствия землетрясения в сирийском Джандарисе.

CentralAsia (CA) -  В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его силу в 7,7 балла. Подземные толчки ощущались в столице страны Анкаре, сообщает Yeni Safak.

«Еще одно землетрясение произошло в 13:23, и сила землетрясения была зарегистрирована как 7,7, эпицентр — Эльбистанский район провинции Кахраманмараш», - говорится в сообщении.

Помимо этого, землетрясение силой 6,3 балла было в городе Эльбистан, провинция Кахраманмараш.

Также землетрясение ощущалось в Сирии, в частности в Дамаске и Латакии, а также в ливанском Бейруте и в иракском Багдаде, сообщает SANA.

Это уже второе землетрясение в Турции и Сирии за прошедшие сутки. Первое произошло ночью 6 февраля, в результате него в двух странах погибли более 1200 человек, число пострадавших превышает 6 тыс.

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