России готова направить в пострадавшую от землетрясения Турцию два Ил-76

CentralAsia (CA) - Россия готова оказать помощь Турции и Сирии после происшедшего в этих странах крупного землетрясения, заявил президент РФ Владимир Путин. Он направил телеграммы президенту Сирии Башару Асаду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Тексты посланий опубликованы на сайте Кремля.

В первой телеграмме сказано, что Россия «готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий стихийного бедствия». Во второй также указано о готовности Москвы «оказать необходимую помощь».

МЧС России уже подготовило два Ил-76 со спасателями для отправки в Турцию.

В МЧС РФ также сообщили, что по поручению главы ведомства Александра Куренкова в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

В Турции и Сирии за последние сутки произошли два землетрясения.

Первое землетрясение силой 7,4 балла произошло утром 6 февраля на юге Турции и сопровождалось мощными афтершоками. По данным Геологической службы США, эпицентр первого толчка находился на глубине 18 км примерно в 33 км от города Газиантепа, в 26 км от города Нурдаги и в 90 км от границы Сирии, земные колебания ощущались даже в Египте.

Второе за сутки землетрясение силой 7,7 баллов произошел в 13 км от турецкого города Эльбистан в провинции Кахраманмараш, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Также землетрясение ощущалось в Сирии, в частности в Дамаске и Латакии, а также в ливанском Бейруте и в иракском Багдаде, сообщает SANA.