Видео — Как рушились многоэтажные дома в Турции

- Казахстан, происшествия
- 20:41, 06 февраля 2023
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CentralAsia (KZ) - Момент обрушения многоэтажных домов в Турции после землетрясения 6 февраля попал на видео.
Утром 6 февраля землетрясение силой 7,4 балла произошло на юге Турции, вблизи города Газиантеп. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. В нескольких турецких и сирийских городах обрушились или повредились здания.
Позже сегодня днем зафиксировали новое землетрясение в центральной части Турции. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его силу в 7,7 баллов.
В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли 1417 человек.
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