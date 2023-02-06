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Карта мощнейшего землетрясения в Турции и Сирии

CentralAsia (KZ) -  Утром 6 февраля землетрясение силой 7,4 балла произошло на юге Турции, вблизи города Газиантеп. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. В нескольких турецких и сирийских городах обрушились или повредились здания.

Позже сегодня днем зафиксировали новое землетрясение в центральной части Турции. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его силу в 7,7 баллов.

В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли 1417 человек.

Издание «Коммерсант» опубликовало инфографику с указанием наиболее пострадавших в ходе землетрясении 6 февраля районов Турции и Сирии.

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