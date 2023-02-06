Карта мощнейшего землетрясения в Турции и Сирии

- Казахстан, происшествия
- 21:09, 06 февраля 2023
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CentralAsia (KZ) - Утром 6 февраля землетрясение силой 7,4 балла произошло на юге Турции, вблизи города Газиантеп. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. В нескольких турецких и сирийских городах обрушились или повредились здания.
Позже сегодня днем зафиксировали новое землетрясение в центральной части Турции. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его силу в 7,7 баллов.
В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли 1417 человек.
Издание «Коммерсант» опубликовало инфографику с указанием наиболее пострадавших в ходе землетрясении 6 февраля районов Турции и Сирии.
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