В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Сейсмические станции ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» МЧС Казахстана.

Эпицентр землетрясения расположен в 628 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана, между населенными пунктами Акшиганак и Темирлан.

Подземные толчки ощутили (по шкале МSК-64) в поселке Темирлан 3 балла, в Шымкенте 2-3 балла, в Таразе 2 балла.

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