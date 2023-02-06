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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Сейсмические станции ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» МЧС Казахстана.

Эпицентр землетрясения расположен в 628 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана, между населенными пунктами Акшиганак и Темирлан.

Подземные толчки ощутили (по шкале МSК-64) в поселке Темирлан 3 балла, в Шымкенте 2-3 балла, в Таразе 2 балла.

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