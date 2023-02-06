Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии достигло 2002

CentralAsia (KZ) - Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 1541 человека, 9733 человека ранены. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям.

В Минздраве Сирии проинформировали, что в результате стихийного бедствия погиб 461 человек, пострадали более 1300 человек.

Утром 6 февраля землетрясение силой 7,4 балла произошло на юге Турции, вблизи города Газиантеп. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. В нескольких турецких и сирийских городах обрушились или повредились здания.

Позже сегодня днем зафиксировали новое землетрясение в центральной части Турции. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его силу в 7,7 баллов.

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