2619 человек погибли в результате землетрясения в Турции и Сирии

погибли в результате землетрясения в Турции и Сирии

CentralAsia (KZ) - Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 1651 человека, 11 тыс. 119 человек ранены. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям.

Минздрав Сирии сообщает, что жертвами стихийного бедствия стали 968 человек, пострадали более 1200 человек.

Утром 6 февраля землетрясение силой 7,4 балла произошло на юге Турции, вблизи города Газиантеп. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. В нескольких турецких и сирийских городах обрушились или повредились здания.

Позже сегодня днем зафиксировали новое землетрясение в центральной части Турции. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его силу в 7,7 баллов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения