В Турции объявлен семидневный траур

CentralAsia (KZ) - Президент Турции Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны.

«6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране. Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах», - говорится в документе.

Утром 6 февраля землетрясение силой 7,4 балла произошло на юге Турции, вблизи города Газиантеп. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. В нескольких турецких и сирийских городах обрушились или повредились здания.

Позже сегодня днем зафиксировали новое землетрясение в центральной части Турции. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его силу в 7,7 баллов.

Число погибших в Турции и Сирии достигло 2619.

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