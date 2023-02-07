В результате землетрясения на юге Турции и севере Сирии погибло более 4300 человек

CentralAsia (CA) - Спасательная операция проводится на большей части юга Турции и севера Сирии после мощного землетрясения, в результате которого погибло более 4300 человек, пишет Би-би-си.

Как пишет Anadolu, число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921, ранены 15 834 человека.

Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 тыс. 834 получили ранения, - говорится в сообщении агентства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло вчера рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.

Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.

Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.