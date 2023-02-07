Монгольские игроки вошли в историю, обыграв российскую команду Cloud9 со счетом 2:0

CentralAsia (MNG) - IEM Katowice 2023, турнир по CSGO с призовым фондом 1 миллион долларов, проходит в Катовице, Польша.

В ожесточенной борьбе 24 лучших команд мира монгольская команда IHC Esports продолжает побеждать мировых чемпионов с самым высоким рейтингом.

В частности, они обыграли бразильских чемпионов в стадии Play-In турнира и обыграли российскую команду Cloud9 со счетом 2-0 (Inferno 16-14, Mirage 16-14) прошлой ночью в нижней таблице группового этапа.

Сборная Монголии, не входящая в топ-30 мирового рейтинга, обыграла 2 команды с более высоким рейтингом в турнире Masters, нарушив прогнозы экспертов и став историческим апсетом.

В первой игре этапа Play-In они проиграли 16-5 Cloud9, занимающему 12-е место в мире, на Mirage (карта), и взяли реванш и вернули домой лидеров nafany (Владислав Горшков), sh1ro (Дмитрий Соколов) и Ax1Le (Сергей Рыхторов).

Игроки IHC Esports:

blitz

Гарьдмагнай Бямбасурэн

Techno4K

Содбаяр Мөнхболд

Bart4k

Баатархуу Батболд

sk0R

Тэнгис Батжаргал

Annihilation

Төвшинтөгс Нямдорж

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