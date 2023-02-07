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Монгольский государственный университет запустил веб-сайт Конституции при поддержке USAID

CentralAsia (MNG) -  При поддержке программы USAID SWYEEPPM Институт конституционного права Государственного университета Монголии недавно запустил свой новый веб-сайт, который теперь доступен для общественности.

Веб-сайт предоставляет информацию о последних исследованиях и соответствующие события, связанные с демократической Конституцией Монголии.

Институт конституционного права при Государственном университете Монголии (МГУ) был создан Указом № 104 Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа от 26 ноября 2021 г. Институт входит в состав Школы права МГУ им. Чимид Бяраа, отец-основатель Конституции Монголии.

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