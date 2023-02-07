Монголия намерена в этом году открыть прямые рейсы с 6 новыми странами

CentralAsia (MNG) - Монголия планирует достичь 1,5 млн авиапассажиров в этом году и 2 млн в 2024 году.. Об этом сообщил 6 февраля министр дорожно-транспортного развития Бямбацогт Сандаг на встрече с представителями туристической отрасли, организованной в рамках «Года визита в Монголию».

По его словам, Монголия работает с 39 странами мира по двусторонним соглашениям о воздушном сообщении. Он также указал, что если за ним закреплены 47 точек в 13 странах, то теперь можно перевозить пассажиров и грузы в 100 точках в 23 странах.

На сегодняшний день MIAT, Aero Mongolia, Hunnu Air, Eznis Airways, и Mongolian Airways выполняют международные и местные рейсы, а также возможно выполнение прямых рейсов с США в рамках либерализация воздушного транспорта. Кроме того, он сообщает, что с 2023 года ведется работа по заключению соглашения о воздушном сообщении для прямых рейсов с такими странами, как Венгрия, Англия, Азербайджан, Греция, Испания и Катар.

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