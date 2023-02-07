В Вашингтоне прошел 4-й диалог по экономической политике Монголии и США

CentralAsia (MNG) - 2 февраля 2023 года в Вашингтоне, округ Колумбия, состоялся 4-й диалог по экономической политике между Монголией и США.

Сопредседателями диалога выступили госсекретарь МИД Монголии Анхбаяр Нямдорж и первый заместитель помощника госсекретаря по экономическим и деловым вопросам Госдепартамента США Уитни Бэрд.

В условиях меняющихся региональных и международных отношений стороны обменялись мнениями о расширении двустороннего экономического сотрудничества до уровня стратегического партнерства. Стороны подтвердили свое желание работать вместе для углубления коммерческих связей в таких приоритетных областях, как продовольственная безопасность, сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, важнейшие полезные ископаемые, открытое небо и цифровая экономика.

Монголия и США рассмотрели Экономическую дорожную карту расширенного экономического партнерства 2018 года и договорились обновить ее, чтобы отразить расширение масштабов двустороннего сотрудничества, включая новые области и возможности. Более 50 представителей из 20 организаций приняли участие в Диалоге по экономической политике и опубликовали «Совместное заявление 4-го Диалога по экономической политике между Монголией и США».

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