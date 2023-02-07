Президент Хурэлсух Ухнаа выразил соболезнования президенту Турецкой Республики

- Монголия, происшествия
- 8:48, 07 февраля 2023
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CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
«Уважаемый господин Президент,
От имени народа Монголии я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования от имени народа Монголии в связи с гибелью драгоценных жизней и ранениями, вызванными сильным землетрясением в юго-восточных провинциях Турецкой Республики.
«В этот трудный момент мы всем сердцем с турецким народом и выражаем нашу веру в то, что Турецкая Республика преодолеет горе и утрату за короткое время усилиями всех».
С уважением,
Хурэлсух Ухнаа.
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