Президент Хурэлсух Ухнаа выразил соболезнования президенту Турецкой Республики

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Уважаемый господин Президент,

От имени народа Монголии я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования от имени народа Монголии в связи с гибелью драгоценных жизней и ранениями, вызванными сильным землетрясением в юго-восточных провинциях Турецкой Республики.

«В этот трудный момент мы всем сердцем с турецким народом и выражаем нашу веру в то, что Турецкая Республика преодолеет горе и утрату за короткое время усилиями всех».

С уважением,

Хурэлсух Ухнаа.

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