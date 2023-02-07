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Узра Зея встретилась с главой антикоррупционного ведомства Монголии и буддийским лидером

CentralAsia (MNG) -  Заместитель госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея находится с официальным визитом в Улан-Баторе.

Во время своего визита г-жа Узра Зея встретилась с представителями различных слоев монгольского общества.

«У меня состоялся плодотворный разговор с директором Антикоррупционной службы Дашдаваа Зандраа об усилиях Монголии по борьбе с коррупцией. США привержены поддержке прогресса Монголии в борьбе с коррупцией и надеются на продолжение координации для повышения прозрачности на благо монгольского народа», — написала она в Твиттере.

«Для меня большая честь встретиться сегодня с Хамба Номун Ханом Габджу Чойжамц Дэмбэрэлом, чтобы обсудить свободу вероисповедания и буддизм в Монголии. Спасибо за вашу любезную экскурсию по великолепной территории монастыря Гандан, истинному культурному достоянию», — написала она в Твиттере.

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