Монголия и Казахстан будут сотрудничать в авиационном поисково-спасательном деле

CentralAsia (MNG) - На последнем заседании Кабинета Министров обсуждался проект Соглашения о сотрудничестве в области авиационного поисково-спасательного дела между правительствами Монголии и Республики Казахстан. Члены Кабинета Министров одобрили проект и согласились предоставить право подписи министру дорожно-транспортного развития Бямбацогту Сандагу.

Проект Соглашения о сотрудничестве в области виационного поисково-спасательного дела между Правительством Монголии и Правительством Республики Казахстан состоит из 13 статей.

Соглашение и его принципы в основном касаются организации поисково-спасательных работ в соседних странах в соответствии с инструкциями и рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для поисково-спасательных работ, определения их ответственного района поисково-спасательных операций на границе между соседними районами и районами полетной информации, обмен информацией о авиационных происшествиях в соответствующих регионах и принятых мерах, а также создание правовой базы для оказания экстренной помощи любому лицу, участвующему в авиационном происшествии, независимо от гражданство, социальный статус и обстоятельства, в которых человек был обнаружен.

По данным Управления гражданской авиации, Соглашение о сотрудничестве имеет большое значение для инициирования поисково-спасательных операций для воздушных судов и людей, находящихся в опасности на границе между соседними районами и районами полетной информации, в короткие сроки, для снижения рисков потери человеческие жизни и эффективно мобилизовать ресурсы.

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