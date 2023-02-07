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На границе Казахстана с Китаем произошло землетрясение силой 4,7 балла

CentralAsia (KZ) -  Землетрясение силой 4,7 балла произошло на границе Казахстана с Китаем. Об этом сообщает Сейсмические станции ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» МЧС Казахстана.

Подземные толчки зафиксировали 7 февраля в 8:45 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения расположен в 375 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 11,2, а магнитуда MPV - 4,7. Глубина очага - 15 км.

Ранее, 6 февраля в Казахстане произошло землетрясение силой 5,4 балла.

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