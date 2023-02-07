В Турции сегодня произошло землетрясение силой 5,3 балла

CentralAsia (CA) - Землетрясение силой 5,3 балла зафиксировано в центральной части Турции. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине 2 км в 57 км от города Адыяман с населением 223 тыс. и в 5 км от города Гёльбаши, в котором проживают 28 тыс. человек.

По его данным, толчки зафиксированы в 6:13 по местному времени. Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Вчера, 6 февраля рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение силой 7,4 балла, которое привело к гибели 2921 человека и 15 834 раненым. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.

Около 13:25 (по местному времени) произошло еще одно землетрясение — силой 7,7 баллов. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.

Также землетрясения ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и тд.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.