МИД КНР: Второй аэростат над Латинской Америкой тоже сбился с курса

CentralAsia (CA) - Пентагон обнаружил еще один китайский аэростат, который пролетал над Латинской Америкой. Представитель МИД КНР на брифинге заявила, что этот аэростат, как и обнаруженный ранее в районе военных объектов США, «непреднамеренно» сбился с курса: на него повлияли погодные условия и ограниченные возможности управления.

«Он непреднамеренно вторгся в воздушное пространство стран Латинской Америки», - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на брифинге в Пекине, ее слова приводит Bloomberg. «Он предназначен для гражданских целей, на него влияют погодные условия и ограниченные возможности самостоятельного управления», - добавила она.

На вопрос, почему Китай потерял контроль сразу над двумя аэростатами, Мао Нин ответила: «Я не эксперт, поэтому я не могу ответить на этот вопрос».

3 января в небе над североамериканским штатом Монтана был обнаружен большой аэростат размером с три школьных автобуса. Он летел на высоте около 60 тыс. футов (примерно 18 км). Позже выяснилось, что аэростат запустил Китай. Его сбили над территориальными водами США. В связи с этим Китай выразил протест.

В Пентагоне полагают, что он использовался для шпионажа за стратегическими объектами. По данным Bloomberg, разведывательные китайские аэростаты пролетали над США еще во время президентства Дональда Трампа. Однако Пекин настаивает, что этот аэростат был гражданским и использовался в метеорологических целях.