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В России все подозреваемые и осужденные в обязательном порядке будут сдавать ДНК
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России все подозреваемые и осужденные будут сдавать ДНК. Соответствующий закон о сборе геномной информации подписал президент Владимир Путин.

Ранее геномная регистрация была обязательна только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий.

Обязательный сбор и регистрация ДНК распространяются на всех осужденных к лишению свободы, а также на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и на лиц, подвергнутых административному аресту.

Согласно документу, осужденные и подозреваемые могут потребовать уничтожения их геномной информации в случае возникновения у них права на реабилитацию. То же самое могут сделать и лица, подвергшиеся административному аресту, в случае отмены постановления суда о совершенном ими правонарушении.

Закон, за исключением части положений, вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

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