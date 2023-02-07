Российский сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции и Сирии

В Диярбакыре к северо-востоку от Газиантепа под завалами рухнувших зданий ищут выживших

CentralAsia (CA) - Серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома. Об этом рассказал в интервью «Известиям» заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Алексей Завьялов.

«Эту серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома. На север он дотягивается до Греции, а на восток — до Гималаев. На Северо-Анатолийском разломе в XX веке произошло несколько сильных, социально значимых землетрясений. Последнее из них — Измитское — было в 1999 году. Тогда число жертв превысило 17 тыс. человек. А вот на Восточно-Анатолийском разломе за 100 с лишним лет не было сильных землетрясений. Умеренные были, так как это активный разлом, он живет», — рассказал сейсмолог.

Территории Турции и Сирии, где 6 февраля произошло мощное землетрясение, не считались зонами высокой опасности — сильной сейсмической активности там не наблюдалось более 100 лет, отметил он.

Причинами масштабных разрушений зданий специалист считает именно недооценку уровня рисков для этой местности, а также отсутствие регулярных проверок сохранности зданий со стороны местных властей. В беседе с «Известиями» ученый также рассказал, можно ли было спрогнозировать нынешнюю трагедию и как будут развиваться события в эпицентре землетрясения в ближайшие дни и недели.

«Это первое известное мощное сейсмическое событие именно на этой территории, поэтому оно стало неожиданным. Сейсмическую опасность явно недооценили, в результате проектировали и строили дома под более низкий уровень сейсмического воздействия, что и стало причиной достаточно масштабных разрушений. Здания не выдержали толчков такой мощности», — добавил Завьялов.

Вчера, 6 февраля рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение силой 7,4 балла, которое привело к гибели 2921 человека и 15 834 раненым. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.

Около 13:25 (по местному времени) произошло еще одно землетрясение — силой 7,7 баллов. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.

Также землетрясения ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и тд.

Сегодня утром, 7 февраля в центральной части Турции было зафиксировано землетрясение силой 5,3 балла.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.