Погранпереход Ганцмод—Гашуунсухайт на границе Китая и Монголии полностью возобновил работу

CentralAsia (MNG) - Объем грузов, которые были перевезены через погранпереход Ганцмод в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в январе 2023 года составил более 2,1 млн тонн, увеличившись на 436,23% в годовом исчислении, сообщили в комитете по управлению КПП Ганцмод.

Этот показатель вырос на 51,88% по сравнению с январем 2020 года, что знаменует собой полное возобновление работы КПП после того, как Китай оптимизировал свои меры по борьбе с эпидемией в конце прошлого года.

КПП Ганцмод, который расположен в Улатэском среднем хошуне города Баяннуур, является китайским сухопутным погранпереходом первого класса, важным каналом для импорта энергоносителей, а также автомобильным переходом с самым большим объемом таможенных и торговых операций во Внутренней Монголии.

В этом году погранпереход Ганцмод будет улучшать условия для ведения бизнеса и реализовывать меры по упрощению процедур торговли, чтобы способствовать восстановлению объемов перевозок.

Как сообщили в комитете, процедуры въезда в Китай через КПП Ганцмод были упрощены. Каждому монгольскому водителю грузовика требуется всего около 10 секунд, чтобы въехать в Китай после прохождения таких процедур с помощью интеллектуальных технологий, как санитарная декларация и санитарно-карантинный контроль на таможне. Это, в свою очередь, повысило эффективность таможенного оформления.

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