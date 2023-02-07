Больше 45 стран предложили помощь Турции после землетрясения

CentralAsia (CA) - После разрушительного землетрясения свою помощь Турции предложили 45 стран. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает Anadolu, по словам президента, также помощь предложили НАТО и Евросоюз.

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 3000 человек, пострадали 15 834. Разрушены более 5000 зданий. «К сожалению, цифры погибших и пострадавших растут с каждым днем», - сказал Эрдоган в обращении.

По словам президента Турции, нынешнее землетрясение стало крупнейшим стихийным бедствием в стране с 1939 года. Тогда в Эрзинджане произошло землетрясения: погибло 32 968 человек, ещё около 100 000 были ранены.

Тем временем растет число жертв и в Сирии. По предварительным данным Минздрава республики, в списке погибших 711 человек, 1431 получил ранения. Природный катаклизм затронул провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама.

Ущерб от землетрясения в Турции может составлять 15 млрд долларов, подсчитали местные агентства по управлению рисками.

О пострадавших и погибших во время землетрясений гражданах Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана пока информации нет. Но все президенты выразили соболезнования президенту Эрдогану и турецкому народу, и пожелали скорейшего восстановления раненым.

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан отправляют в Турцию спасателей, кинологов, психологов, медиков и гуманитарную помощь. Начали сбор гуманитарной помощи и неравнодушные гражданские активисты в соцсетях.

Таджикистан направил телеграммы соболезнования и Турции, и Сирии, но поступит ли помощь пострадавшим странам из Душанбе, пока неизвестно.

Туркменистан также выразил соболезнования турецкому народу и турецкому лидеру, об отправке спасателей и гуманитарной помощи Ашхабадом также неизвестно, передает News-asia.

Президент России Владимир Путин предложил помощь Турции и Сирии в ликвидации последствий землетрясения. Россия уже направила турецкой стороне «конкретные предложения» помощи по «соответствующим каналам», а в Сирию в ближайшее время вылетят спасатели МЧС.

К работам привлекли более 300 российских военных и 60 единиц военной и специальной техники. На авиабазе в «Хмеймиме» развернута мобильная группа медиков. Кроме того, организованы пункты выдачи пострадавшим гуманитарной помощи — продуктовых наборов и предметов первой необходимости.