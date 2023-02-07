В Сирии женщина родила ребенка под завалами после землетрясения. Видео

CentralAsia (CA) - Сирийские спасатели смогли вытащить из-под завалов после землетрясения к северо-западу от Алеппо новорожденного ребенка, но его мать погибла, сообщил сирийский информационный портал El Balad.

По его информации, женщина родила ребенка, находясь под обломками обрушившегося в результате подземных толчков здания в населенном пункте Джендерес, но сама не выжила. Новорожденного отвезли в больницу, его удалось спасти.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как спасатели спешно несут на руках голого младенца, которого они только вытащили из-под завалов.

Позже стало известно, что эта девочка.

Вчера, 6 февраля рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение силой 7,4 балла, которое привело к гибели 2921 человека и 15 834 раненым. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.

Около 13:25 (по местному времени) произошло еще одно землетрясение — силой 7,7 баллов. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.

Также землетрясения ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и тд.

Сегодня утром, 7 февраля в центральной части Турции было зафиксировано землетрясение силой 5,3 балла.