Иллюстративное фото.

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Россия провели заседание по демаркации границы. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам 125-го заседания совместной комиссии, которое прошло в Москве с 30 января по 3 февраля.

В МИД РФ отметили, что стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов демаркации, рассмотрели отдельные вопросы, связанные с обозначением линии государственной границы на ее различных участках.

Следующее заседание пройдет в феврале, теперь уже в Казахстане.

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