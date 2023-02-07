В результате землетрясения в Турции и Сирии погибло более 4800 человек

Руины рухнувшего здания в Малатье на юго-востоке Турции

CentralAsia (CA) - В результате двух землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, погиб 3381 человек, пострадало 20 436. Об этом сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) Юнус Сезар.

Генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков AFAD Орхан Татар заявил, что в результате землетрясений обрушилось 5575 зданий.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай говорил, что в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7840 человек. 338 тыс. человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

Помимо Турции в результате землетрясения сильно пострадали северные районы Сирии, погибли более 1440 человек, сообщает Hurriyet daily news со ссылкой на Минздрав страны.

На подконтрольных правительству территориях количество жертв возросло до «1431 раненых и 711 погибших в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Тартус», сообщило министерство здравоохранения Сирии.

По данным спасательной группы «Белые каски», по меньшей мере 733 человека погибли и более 2100 получили ранения в удерживаемых повстанцами районах на северо-западе страны.

Землетрясение силой 7,4 балла произошло ночью 6 февраля, его эпицентр был в Газиантепе. Днем произошло новое землетрясение силой около 7,7 баллов — в центральной части Турции. Третье землетрясение силой 5,3 балла, также в центральной части страны, случилось утром 7 февраля.