Система энергонадзора в Узбекистане перешла на чрезвычайный режим работы

CentralAsia (UZ) - Система контроля в сфере энергоснабжения Узбекистана переведена на чрезвычайный режим работы сроком на два года. Об этом на совещании 6 февраля заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, передает его пресс-служба.

На совещании говорилось о проблемах в системе поставок и расчетов за энергоресурсы: январские морозы отчетливо показали, что управление и контроль в этой сфере значительно ослабли.

«Вопреки отчетам ответственных организаций о том, что автоматизированная система учета потребления электроэнергии внедрена на 92%, а автоматизированная система учета потребления природного газа – на 98%, дебиторская задолженность по этим видам ресурсов остается высокой», — сообщили в пресс-службе.

Отмечалось, что районные ведомства электро- и газоснабжения выдают разрешение на подключение к сетям без должных расчетов и анализа. Например, трансформаторы в 120 махаллях (общинах) Ташкента ремонтировались по 5-6 раз в месяц, так как не выдерживали нагрузки.

Уровень хищений в сфере энергоснабжения остается высоким, заявили в пресс-службе президента.

Только за декабрь прошлого года по более чем 12 тысячам случаев незаконного использования электроэнергии и газа выявлен ущерб на 600 млрд сумов ($53,5 млн).

Отсутствует системный контроль за автомобильными газозаправочными станциями.

Шавкат Мирзиёев сообщил о необходимости усилить систему контроля и обеспечения законности в сфере энергетики. В течение двух лет система энергонадзора будет работать в чрезвычайном режиме. Президент поручил совершенствовать деятельность Узэнергоинспекции и Бюро принудительного исполнения, внедрить новые подходы к регулированию подключения к сетям электричества и природного газа.

На совещании обсуждались также проблемы энергетической инфраструктуры. В частности, Мирзиёев поручил запустить цифровую карту Ташкента с конкретным отображением в нем расположения выставляемых на торги земельных участков и мощностей энергетической, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Ранее, в середине января, президент подверг критике деятельность ташкентских властей, следствием которой стали небывалые проблемы с энергоснабжением населения. В частности, глава государства выразил недовольство тем, что генплан узбекской столицы не утвержден до сих пор, при выдаче разрешений на строительство не производится точный расчет нагрузки на существующую инфраструктуру, число самовольно построенных объектов в городе превысило 250. Эти и другие обстоятельства стали причиной отставки хокима (мэра) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.