На границе Турции с Сирией зафиксировано новое землетрясение силой 5,4 балла

Последствия землетрясения в сирийском Джандарисе.

CentralAsia (CA) - Землетрясение силой 5,4 балла зафиксировано на юго-востоке Турции близ границы с Сирией, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:11 (по местному времени). Эпицентр находился в 33 км к юго-востоку от Малатьи и в 16 км к северу от города Синджик. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Согласно сейсмологическому центру, позже зарегистрировано несколько афтершоков силой около 3 баллов.

В центральной части Турции ранее сегодня произошло землетрясение силой 5,3 балла. Эпицентр находился в 43 км от Анкары и в 13 км от города Бесни. Очаг также залегал на глубине 10 км.

6 февраля в Турции и Сирии произошли два сильных землетрясения магнитудой более 7. В результате землетрясения в Турции погиб 3381 человек, пострадали 20,4 тыс. В стране обрушились не менее 5775 зданий. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал толчки сильнейшими в истории страны почти за 100 лет.

В Сирии, которую также затронуло землетрясение, погибли 1440 человек.