В Турции погибла гражданка Узбекистана, четверо узбекистанцев числятся пропавшими без вести

- Узбекистан, общество
- 15:19, 07 февраля 2023
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CentralAsia (UZ) - Гражданка Узбекистана погибли в провинции Малатья в результате землетрясения в Турции, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.
Кроме того, четверо узбекистанцев числятся пропавшими без вести. Проводятся поисково-спасательные работы по установлению их местонахождения.
МИД также сообщил, что спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, направленные в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, приступили к поисково-спасательным работам в селе Овакент Хатайской области, где проживают более 10 тысяч этнических узбеков.
Посольство Узбекистана в Анкаре и генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле принимают меры по перемещению граждан Узбекистана из районов стихийных бедствий в безопасные места и их возвращению на родину.
6 февраля в Турции и Сирии произошли два сильных землетрясения магнитудой более 7. Землетрясения продолжились и на следующий день, 7 февраля. В результате землетрясения в Турции погиб 3381 человек, пострадали 20,4 тыс. В стране обрушились не менее 5775 зданий. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал толчки сильнейшими в истории страны почти за 100 лет.
В Сирии, которую также затронуло землетрясение, погибли 1440 человек.