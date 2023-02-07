Руководство МИД Кыргызстана и Узбекистана обсудило итоги визита Мирзиеева

CentralAsia (UZ) - Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев 7 февраля встретился с и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым, сообщает МИД РУз.

В ходе встречи стороны обсудили итоги государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан 26-27 января текущего года с акцентом на совместные меры по комплексной реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне.

«Рассмотрены график, организационные и содержательные аспекты запланированных контактов по линии парламентов, правительств и регионов Узбекистана и Кыргызстана.

Особое внимание уделено расширению связей в сферах культуры и образования. Обсуждены вопросы ряда мероприятий, проводимых в рамках празднования 30-летия узбекско-кыргызских дипломатических отношений, в том числе Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане и др». - говорится в сообщении.

Асеин Исаев прибыл в Узбекистан для участия в работе международного «круглого стола» на тему «Узбекистан и Кыргызстан: новые перспективы стратегического партнерства».