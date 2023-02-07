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В Пакистане возобновила работу Wikipedia после блокировки из-за «богохульного» контента
Предыстория: В Пакистане заблокировали Википедию из-за «кощунственного» контента

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф дал указание разблокировать Wikipedia, и сегодня, 7 февраля, она снова заработала в стране, сообщает AFP. Сайт заблокировали 4 февраля из-за «богохульного» контента.

Власти Пакистана требовали от Wikipedia удалить упомянутый контент, но сайт не выполнил это требование, после чего подвергся блокировке. После этого Шариф поручил комитету, состоящему из трех министров правительства, изучить решение о блокировке. Комитет пришел к выводу, что «непреднамеренные последствия этого запрета… перевешивают его преимущества». Для дальнейшего изучения этого вопроса создадут еще один министерский комитет.

Законы в Пакистане допускают смертную казнь для всех, кто осужден за оскорбление ислама. С 2012 по 2016 год в Пакистане был заблокирован YouTube после того, как на нем выложили фильм о пророке Мухаммеде, вызвавший протесты.

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