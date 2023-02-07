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Верховный руководитель Ирана подписал указ о помиловании «десятков тысяч» заключенных
Али Хаменеи
Али Хаменеи

CentralAsia (CA) -  Верховный руководитель (рахбар) Ирана аятолла Али Хаменеи в честь годовщины исламской революции помиловал «десятки тысяч» заключенных, в том числе приговоренных к тюремному сроку за участие в антиправительственных выступлениях, которые происходили осенью 2022 года. Об этом сообщает государственное новостное агентство IRNA.

Хаменеи согласился с предложением главы судебной власти Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи о помиловании или смягчении приговора десяткам тысяч обвиняемых, которые были арестованы во время антиправительственных демонстраций, говорится в сообщении.

Как отмечает IRNA, амнистия не распространяется на осужденных за убийство, а также осужденных за уничтожение, повреждение или поджог государственного имущества. Кроме того, помилованию не подлежат обвиняемые в шпионаже и работе на иностранные спецслужбы.

Волнения в Иране начались в середине сентября прошлого года после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение хиджаба, во время допроса у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была жестоко избита полицейскими. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что травмы ей не были нанесены. Тем не менее, протесты стихли лишь к концу ноября.

За подстрекательство к беспорядкам и нападение на сотрудников сил безопасности суд приговорил к смертной казни четырех участников акций протеста. Первая казнь состоялась 8 декабря.

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