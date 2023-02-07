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Общее число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии превысило 5 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В результате произошедших 6 февраля землетрясений в Турции и Сирии погиб 5021 человек, сообщает AFP со ссылкой на власти двух стран. В Турции, по последним данным, погибли 3432 человек, пострадали 21 103, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

В соседней Сирии погибли по меньшей мере 1602 человека. Всемирная организация здравоохранения опасается, что число погибших может достичь 20 тыс. человек.

Землетрясение произошло в турецком Газиантепе прошлой ночью, подземные толчки также ощущались в Сирии. После этого днем в Турции произошло еще несколько землетрясений.

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